Warren Zaïre-Emery est devenu grand

Tijjani REIJNDERS of AC Milan and Warren ZAIRE EMERY of Paris Saint Germain (PSG) during the UEFA Champions League Group F match between Paris Saint-Germain and AC Milan at Parc des Princes on October 25, 2023 in Paris, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Une nouvelle fois rayonnant, Warren Zaïre-Emery a été le détonateur du Paris Saint-Germain pour faire la loi face à l'AC Milan. Le voilà déjà indispensable dans le dispositif de Luis Enrique.

Il fallait le voir transpercer la première ligne milanaise sur une course de trente mètres, Tijjani Reijnders déséspérement accroché au short, avant d’envoyer Kylian Mbappé faire des merveilles dans la surface et délivrer un Parc des Princes qui commençait doucement à se faire du souci. Car jusqu’ici, Paris avait plutôt subi les événements, parfaitement bloqué par le pressing haut milanais et dans une belle galère pour ressortir le cuir. Pendant près d’une demi-heure, Warren Zaïre-Emery avait peiné, comme tous ses partenaires. Avant de sonner la révolte.

Donnez-moi un W, donnez-moi un Z, donnez-moi un E !

Cette première passe décisive en poche, le Montreuillois s’est ensuite mis à rayonner, entraînant derrière lui un PSG tout à coup revigoré – bien aidé par des Rossoneri peu à peu moins pressants. Son second acte est un modèle du genre : de l’intensité, des courses avec ballon, une belle justesse dans le jeu, et donc cette deuxième offrande pour le premier but de Kang-in Lee en Rouge et Bleu. Le voilà désormais détenteur du record du plus jeune joueur à délivrer deux assists en Ligue des champions, effaçant Theo Walcott des tablettes. Mais qu’importe, le garçon a surtout gratté huit ballons dans les pieds milanais (record du match), distillé quatre passes clé (record du match) – et aurait notamment pu repartir avec une galette de plus si Maignan ne s’était pas interposé devant Mbappé peu avant l’heure de jeu sur l’un de ses innombrables décalages.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com