information fournie par So Foot • 05/10/2023 à 13:33

Warren Zaïre-Emery a battu un record contre Newcastle

Un maigre lot de consolation.

Lourdement défaits (4-1) mercredi soir sur la pelouse de Newcastle, le PSG et son entraîneur Luis Enrique ont dépoussiéré certains tristes records du club en Ligue des champions ces dernières années. Mais Warren Zaïre-Emery a réussi à battre un record plus agréable à détenir : celui du plus jeune Français passeur décisif en Ligue des champions (pour Lucas Hernández, à la 56 e minute).…

CD pour SOFOOT.com