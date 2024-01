information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 21:00

Walid Regragui ne veut pas se faire manger par les Léopards

La loi de la jungle.

Large vainqueur de la Tanzanie (3-0), pour son entrée en lice, le Maroc est l’un des favoris à la CAN 2023 qui a fait la meilleure impression depuis le coup d’envoi de la compétition. Après cette entame légère, les Lions de l’Atlas s’apprêtent à passer un palier ce dimanche (15h) face à la République démocratique du Congo, adversaire le plus coriace de ce groupe sur le papier. « On a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C’est un pays de football qui a toujours formé des grands joueurs » , ne s’est pas trompé Walid Regragui en conférence de presse ce samedi.…

EL pour SOFOOT.com