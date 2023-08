Wahi, la bonne pioche des Sang et Or

Pour succéder à Loïs Openda, Lens a donc fini par (enfin) trouver son bonheur avec Elye Wahi qui débarque pour 35 millions d'euros. Très cher en apparence pour un club encore en Ligue 2 il y a 3 ans. Mais un coup quasi parfait pour le système Haise.

Attention, accrochez-vous, la liste est longue : Levi Garcia, Habib Diallo, Michy Batshuayi, Chuba Akpom, Boulaye Dia, Folarin Balogun, Hugo Ekitike, Gift Orban… Et on en oublie certainement. Ils ont tous un point commun, au-delà de savoir marquer des buts : ils ont tous été annoncés comme successeur de Loïs Openda à la pointe de l’attaque du Racing Club de Lens. Au-delà de l’avis que l’on peut se faire de toutes ces rumeurs plus ou moins fondées, aucun ne mettra un pied à Bollaert-Delelis avec un maillot de Lens. Normal : l’heureux élu n’est autre qu’Elye Wahi.

Un coup génial

Il est un peu plus de 20 heures, ce dimanche soir en cette soirée d’été dans le Pas-de-Calais. Après sa folle saison 2022-23, les Lensois de Franck Haise font leur retour devant leur peuple. Avec une surprise au rayon mercato annoncée deux heures plus tôt par le club, via ses réseaux sociaux. Rendez-vous est donné à 20h09 très précisément. Loin d’être un hasard quant on connaît la justesse Sang & Or question annonce d’une nouvelle recrue. A 20h09, donc, le RCL présente son numéro 9 dans Bollaert, perché sur une terrasse. Avec un message, en amont, de Seko Fofana. L’effet est immédiat. Elye Wahi signe son contrat dans son nouvel antre. Montant du transfert : 35 millions d’euros bonus compris ! Wahi, notamment courtisé par Chelsea, qui remplace Openda : quand on pense au profil, aux qualités et au système de Franck Haise, le coup est génial.…

Par Timothé Crépin, à Lens pour SOFOOT.com