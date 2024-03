VUE INSTANTANÉE 3-La SEC américaine se réunit pour voter sur les règles relatives au climat

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Fournit des commentaires supplémentaires sur la nouvelle règle climatique de la SEC) par Ross Kerber

Le principal organisme de réglementation de Wall Street a voté mercredi à 3 voix contre 2 en faveur de l'adoption de règles obligeant les entreprises publiques à divulguer certains risques liés au climat, dans le cadre d'une réglementation inédite qui a été édulcorée après qu'un projet antérieur ait suscité deux ans de débat.

COMMENTAIRES: ED MARKEY, SÉNATEUR AMÉRICAIN DU MASSACHUSETTS, DÉMOCRATE

"Les risques liés au climat sont des risques financiers, et les investisseurs ont le droit de connaître l'ensemble du profil d'émissions d'une entreprise publique. Cette décision de la SEC permettra aux grandes entreprises de s'en sortir aux États-Unis, en leur permettant d'éviter de divulguer les émissions de l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement"

"Cela se traduit par de grandes promesses sans véritable obligation de rendre compte des réductions d'émissions, alors que ces mêmes entités doivent fournir ces informations dans l'Union européenne et en Californie à partir de 2026. Nous ne pouvons pas permettre aux grandes entreprises de mettre en danger les investisseurs, les marchés et notre économie en ne rendant pas obligatoires des informations essentielles."

PATRICK MCHENRY, REPRÉSENTANT AMÉRICAIN DE LA CAROLINE DU NORD, RÉPUBLICAIN ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

"La Securities and Exchange Commission n'est pas un régulateur climatique. Peu importe à quel point le président Gensler veut gonfler sa description de poste, ce fait est indéniable. Les républicains ont constamment averti les régulateurs de M. Biden de s'en tenir à leur tricot pour le bien de notre système financier. Avec cette réglementation, le président Gensler continue de montrer clairement qu'un agenda politique partisan l'emporte sur la mission statutaire de la SEC. Étant donné les changements substantiels apportés depuis que la règle a été proposée, la SEC doit la publier à nouveau pour recueillir les commentaires du public afin de satisfaire aux exigences de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act)"

TOM QUAADMAN, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, U.S. CHAMBER OF COMMERCE CENTER FOR CAPITAL MARKETS COMPETITIVENESS

"Depuis deux ans, la Chambre de commerce des États-Unis a soulevé des préoccupations importantes concernant la portée, l'ampleur et la légalité des efforts de la SEC en matière de divulgation sur le climat. Nous examinons attentivement les détails de la règle et ses fondements juridiques afin d'en comprendre tout l'impact. Bien qu'il semble que certaines des dispositions les plus onéreuses de la proposition de règle initiale aient été supprimées, il s'agit toujours d'une règle nouvelle et compliquée qui aura probablement un impact significatif sur les entreprises et leurs investisseurs. La Chambre continuera d'utiliser tous les outils à sa disposition, y compris la voie judiciaire si nécessaire, pour empêcher le gouvernement d'aller trop loin et préserver un système de marché des capitaux compétitif"

MINDY LUBBER, PRÉSIDENTE, CERES

"Nous félicitons la SEC pour ce pas en avant important qui rapproche les États-Unis de leurs homologues mondiaux. Bien que cette règle finale n'aille pas assez loin par rapport aux normes internationales et à la proposition de la SEC pour 2022, elle commencera à répondre à la demande de transparence que les investisseurs et les entreprises recherchent depuis longtemps."

"Des informations cohérentes et comparables sur les risques climatiques physiques et transitoires sont essentielles à la prise de décision en matière de stratégie et d'investissement

"La nouvelle règle de la SEC rendra désormais obligatoire la divulgation de ces informations, ce qui permettra aux investisseurs d'avoir un ENQUÊTE de la manière dont les entreprises gèrent les risques financiers importants et les possibilités offertes par le changement climatique

TIM SCOTT, SÉNATEUR AMÉRICAIN DE LA CAROLINE DU SUD, RÉPUBLICAIN, MEMBRE DE LA COMMISSION SÉNATORIALE DES BANQUES, DU LOGEMENT ET DES AFFAIRES URBAINES

"Ignorant les préoccupations des Américains, des propriétaires de petites entreprises et des parties prenantes de tout le pays, le président Gensler a insisté sur l'adoption d'une règle finale qui ne relève pas de l'autorité de son agence et qui fait bien plus pour faire avancer l'agenda climatique d'extrême gauche de l'administration Biden que pour respecter le mandat de la SEC, qui est de protéger les investisseurs, de maintenir des marchés équitables, ordonnés et efficaces, et de faciliter la formation de capital.

La dernière fois que j'ai vérifié, la SEC est un organisme de réglementation des valeurs mobilières qui n'emploie pas de climatologues, et elle a clairement agi sans tenir compte des charges onéreuses imposées aux entreprises de toutes tailles - un mépris flagrant qui nuira le plus à Main Street. Il s'agit là du pire des excès fédéraux et, en tant que républicain chef de file de la commission bancaire du Sénat, j'ai l'intention d'utiliser le Congressional Review Act pour lutter contre cette règle et protéger les opportunités économiques pour tous les Américains"