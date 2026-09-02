Votre avis d’impôt mérite une seconde lecture : les points à vérifier à la rentrée

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 02/09/2026 à 08:09

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À la rentrée, l’avis d’impôt mérite plus qu’un rapide coup d’œil. Certaines informations peuvent avoir des conséquences directes sur votre budget.

À la rentrée, l’avis d’impôt est souvent rangé après un simple coup d’œil au montant à payer ou à rembourser. Pourtant, ce document mérite une lecture attentive. Il récapitule la façon dont l’administration a calculé l’impôt dû sur les revenus de 2025, les sommes déjà prélevées à la source, les éventuels crédits ou réductions d’impôt et le solde qui en découle. En 2026, l’ avis est disponible dans l’espace Finances publiques , la version papier n’étant plus envoyée automatiquement sauf demande préalable. Le relire permet de vérifier que les données retenues correspondent à la déclaration déposée au printemps.

Les premières informations à vérifier sur votre avis d’impôt

La première page donne plusieurs repères utiles. Il faut contrôler l’état civil, le nombre de parts fiscales, le revenu fiscal de référence et la mention indiquant un remboursement, un solde à payer ou l’absence de régularisation. Ce dernier montant ne correspond pas forcément au montant total de l’impôt : il représente la différence entre l’impôt finalement calculé et ce qui a déjà été payé en 2025 via le prélèvement à la source ou les acomptes. Un remboursement peut résulter d’un prélèvement trop élevé, tandis qu’un complément peut apparaître après une hausse de revenus.

Les pages suivantes permettent de comprendre comment ce résultat a été obtenu. Salaires, pensions, revenus fonciers ou revenus de placements doivent correspondre aux montants déclarés, après application des abattements ou déductions prévus. Il faut aussi vérifier les charges déductibles, les personnes à charge et les avantages fiscaux auxquels vous aviez droit, comme certains dons ou frais de garde. Une erreur sur une case, un revenu prérempli ou une charge oubliée peut modifier le revenu imposable et le montant dû. Le revenu fiscal de référence mérite également attention puisqu’il sert de critère pour différents dispositifs.

Les échéances fiscales à surveiller dès septembre

Le calendrier de paiement est un autre point à regarder. Pour les revenus de 2025 déclarés au printemps 2026, un solde inférieur ou égal à 300 euros sera prélevé en une seule fois le 25 septembre 2026. Au-delà, l’administration répartit automatiquement la somme en quatre échéances, les 25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre. Le compte bancaire enregistré auprès de la DGFiP doit donc être suffisamment approvisionné. Vérifier le RIB communiqué est important, notamment après un changement de banque, afin d’éviter un rejet de prélèvement ou un retard de remboursement.

L’avis permet aussi de vérifier le taux de prélèvement à la source applicable à partir de septembre. Celui-ci est recalculé à partir de la déclaration du printemps et peut évoluer sans démarche particulière. Depuis septembre 2025, les couples mariés ou pacsés sont par défaut soumis à des taux individualisés, sauf option pour le taux du foyer. Si vos revenus ont fortement augmenté ou baissé depuis 2025, le taux indiqué peut ne plus refléter votre situation actuelle. Il est alors possible de demander une actualisation depuis la rubrique consacrée au prélèvement à la source dans l’espace Finances publiques.

Après vérification, place à la correction et à l’anticipation

Repérer une anomalie n’oblige pas à attendre la prochaine déclaration. Le service de correction en ligne est ouvert du 29 juillet au 30 novembre 2026 inclus. Il permet de modifier des revenus, des charges, des personnes à charge ou les éléments servant au calcul de réductions et crédits d’impôt. Après traitement, un nouvel avis peut être édité. Certaines informations, comme un changement de situation familiale, d’état civil ou d’adresse fiscale au 1er janvier 2026, ne se corrigent toutefois pas directement par ce service et nécessitent une autre démarche, notamment via la messagerie sécurisée.

Enfin, un solde fiscal à payer mérite d’être intégré au budget de rentrée plutôt que découvert au moment du débit. Les clients BoursoBank peuvent suivre leurs opérations en temps réel depuis leur compte bancaire, paramétrer des alertes et utiliser Wicount Budget pour visualiser leurs entrées et sorties d’argent. L’outil permet de catégoriser les dépenses, de suivre le solde prévisionnel et de fixer des seuils d’alerte. Une fonctionnalité utile lorsque plusieurs prélèvements fiscaux sont prévus jusqu’en décembre. Relire son avis, vérifier son compte et anticiper les débits permet ainsi de limiter le risque qu’une régularisation déséquilibre le budget.