Wicount Budget : l’outil gratuit qui vous accompagne dans vos dépenses et vos projets

Et si un appli bancaire comptait pour vous et mettait en évidence les données clés de votre budget ?

Plus besoin de calculer sur Excel vos dépenses et vos rentrées d'argent. Votre appli bancaire restitue l'état de vos comptes en vous guidant pas-à-pas dans vos prochaines actions. Découvrez ce service chez BoursoBank qui fonctionne au quotidien comme un compagnon de vos finances personnelles.

Pour un suivi de vos dépenses, connaissez-vous Wicount Budget ?

Selon la dernière étude de l'Ifop pour la Fédération bancaire française, 68% des Français considèrent actuellement les banques comme «incontournables pour les aider à gérer leur budget et donc leur pouvoir d'achat» (1).

BoursoBank œuvre toujours plus en ce sens en proposant à ses clients le service Wicount Budget. Grâce à une lisibilité accrue des flux au débit du compte et une analyse approfondie des dépenses enregistrées, il se positionne comme un outil d'aide à la gestion des finances personnelles.

Voici les avantages qu'il présente :

Graphiques d'analyse des dépenses (par catégorie, organisme et type d'opération).

Détail des dépenses par catégorie, organisme ou commerçant et type d'opération.

Conseils pour optimiser ses dépenses, avec une mise en avant des économies possibles sur les achats réalisés auprès des partenaires The Corner .

Limites de dépenses sur les montants par catégorie d'enseignes (alimentation, shopping…) grâce à une alerte activée selon un seuil paramétré par le client.

Le saviez-vous ? Avec Wicount Budget, vous restez maître de votre gestion budgétaire. Ainsi, vous avez la liberté de paramétrer des limites de dépenses (ponctuellement ou durablement), de vous projeter grâce au solde prévisionnel de votre compte, pour anticiper et agir à temps le cas échéant.

Une visualisation des flux entrants

Avec une analyse détaillée des flux passés au crédit du compte, Wicount Budget met à disposition des clients une visualisation des flux entrants et souligne les évolutions constatées, en suggérant éventuellement des plans d'actions personnalisés.

Vous y retrouverez notamment les items suivants :

Graphiques d'analyse des revenus (par catégorie, organisme et type d'opération).

Détail des revenus par catégorie, organisme et type d'opération.

Opportunité pour optimiser ses revenus avec une présentation des solutions d'épargne proposées pour préparer ses projets.

Objectifs de revenus avec l'envoi de notifications dès l'atteinte d'un palier personnalisé.

Prenons un exemple : vous avez récemment reçu une prime de la part de votre employeur. En fonction des paramétrages que vous avez activés, une notification vous alertera peut-être de cette hausse inhabituelle de vos revenus.

Libre à vous de consacrer une partie de la somme à de l'épargne ou de la réserver pour de futurs projets. Encore une fois, Wicount Budget vous apporte juste l'information pour vous aider à arbitrer et vous faire gagner du temps.

Ce qui change avec Wicount Budget, disponible dans l'appli bancaire

Les avantages de Wicount Budget étaient déjà connus et appréciés des clients BoursoBank :

Service 100% gratuit.

Instantané et fiable grâce à un affichage des données du budget en temps réel.

Le fait que Wicount Budget soit intégré directement dans l'appli bancaire révèle tout son potentiel.

Pratique et fluide : l'expérience client est optimisée du fait d'une intégration totale du service à l'application.

Pédagogique : l'utilisation de Wicount incite tout naturellement au suivi des économies et à l'identification des écarts éventuels de budget.

Comment bénéficier du service Wicount Budget ? Pour pouvoir utiliser Wicount Budget, il suffit d'être client BoursoBank et de télécharger l'appli bancaire sur votre smartphone. Une fois celle-ci installée, il est possible d'accéder au service Wicount Budget de deux manières en quelques clics : à partir du menu général choisissez Services / Budget / Analyse de vos dépenses ou dans le menu affiché en haut à droite du compte bancaire, cliquez directement sur l'icône Budget. Sur l'écran, deux onglets sont alors disponibles pour naviguer facilement entre les volets dépenses et revenus.

Utile et personnalisable au quotidien, le service Wicount Budget s'impose comme un réflexe à avoir dans l'appli bancaire BoursoBank, pour des finances personnelles sous contrôle et optimisées.

(1) Etude-FBF-IFOP-Les-Francais-leur-banque-leurs-attentes-janv2026