Comment anticiper les dépenses de la rentrée?

Pour faire des économies à la rentrée scolaire, mieux vaut s’y prendre tôt. ( crédit photo : Shutterstock )

Échelonnement de paiement pour les activités extrascolaires, achats groupés, kit spécial… Il est possible de bien s'organiser pour ne pas être pris au dépourvu au moment de régler les frais inhérents à la rentrée des classes.

Fournitures scolaires: pensez au recyclage

Avant de se rendre en grande surface, liste en main, pour acheter les fournitures scolaires de vos enfants, prenez le temps de faire l'inventaire de ce que vous possédez déjà. Cahiers, stylos, feuilles, classeurs… De nombreuses fournitures peuvent encore servir une année de plus. Pensez également à solliciter vos amis ou voisins, susceptibles d'avoir du surplus. Pour éviter de se ruiner, il peut être intéressant de faire un tour sur Vinted ou Leboncoin pour trouver des livres, vêtements et autres articles demandés par les professeurs à la rentrée, à des prix avantageux.

Faire des achats groupés

Si vous êtes proche de plusieurs parents, peut-être serait-il intéressant de procéder à des achats groupés de fournitures scolaires pour faire des économies. Si certaines communes, écoles ou associations proposent de vous aider à mettre en place ce type d'achat, vous pouvez également le faire par vous-même. Autre option: vous pouvez faire vos achats groupés en ligne. Certains sites comme rentréediscount proposent des réductions intéressantes.

Miser sur les kits proposés par les collectivités

Il peut être utile de se renseigner en mairie sur les dispositifs mis en place par la commune pour faciliter la vie des parents en matière de fournitures scolaires. Les conseillers locaux de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) mettent en place, dans certains départements, des kits de fournitures scolaires proposés à un tarif préférentiel. À Paris, pour la rentrée 2024, la ville va distribuer des pochettes de fournitures scolaires à destination des élèves de CP dans lesquelles on retrouvera les indispensables (règles, ciseaux, stylos…).

Se constituer un stock de fournitures

Pour les achats en magasin, comparez régulièrement les offres Internet et celles des grandes surfaces afin d'opter pour la moins chère. N'hésitez pas à en acheter plus qu'il ne faut pour vous constituer des stocks de feuilles, de stylos ou de cahiers. Ces objets reviendront pour l'ensemble de la scolarité de votre enfant et pourront être mutualisés en cas de fratrie au sein de la famille. En les achetant aujourd'hui, vous préparez l'avenir et faites des économies pour demain. En 2023, le prix des fournitures scolaires avait bondi de 11,3% en un an selon les données de la Confédération syndicale des familles.

Échelonner vos paiements

Pour les activités extrascolaires, optez pour un échelonnement de vos paiements, mensuels ou trimestriels, selon vos besoins. Cela vous permettra de ne pas avoir de trop grosses dépenses d'un seul coup dès le mois de septembre. Veillez également à jeter un œil à vos assurances afin de savoir si vos enfants sont couverts en cas d'accidents ou dommages causés à des tiers (responsabilité civile) ou à eux-mêmes (assurance extrascolaire).

Prévoir une épargne résiduelle

Enfin, même si la rentrée est synonyme de dépenses, il est important de commencer, dès septembre, à mettre un peu d'argent de côté pour les dépenses imprévues en cours d'année. Voyage scolaire, ordinateur cassé, calculatrice scientifique endommagée, stage de danse, nouvelle activité extrascolaire… Les frais à anticiper sont nombreux pour ne pas dépasser son budget ni rogner sur la cagnotte réservée aux vacances.

