Impôt sur le revenu : le fisc va calculer votre nouveau taux de prélèvement à la source, mais quand sera-t-il appliqué ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/06/2026 à 12:47

Une estimation de votre nouveau taux de prélèvement à la source s'affiche à l'issue de votre déclaration de revenus. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement chaque mois sur les salaires et les pensions : c'est le prélèvement à la source. Ce taux est actualisé tous les ans à partir des informations fournies lors de la déclaration de revenus, rappelle Notre Temps .

Le taux appliqué à partir de septembre 2026 est calculé à partir de la déclaration des revenus perçus en 2025. Il tient compte de l'ensemble des éléments déclarés, à savoir, les revenus professionnels, les pensions, les revenus fonciers, les charges déductibles, les crédits ou les réductions d'impôt, mais aussi la situation familiale du contribuable.

Une estimation du nouveau taux

Une fois calculé, ce taux est transmis automatiquement aux employeurs et aux caisses de retraite. Toutefois, ces organismes disposent d'un délai de 60 jours pour l'appliquer. Selon les cas, la modification peut donc apparaître entre septembre et novembre sur la fiche de paie ou le relevé de pension.

Vous pouvez consulter votre nouveau taux dans votre espace personnel sur le site des impôts. Une estimation est généralement affichée à l'issue de la déclaration, avant sa confirmation lors de la réception de l'avis d'imposition, envoyé entre le 24 et le 31 juillet.

Une modulation possible en cours d'année

Le taux de prélèvement à la source peut être modifié à tout moment en cas de changement important de revenus ou de situation familiale, comme un mariage, un divorce, une naissance, un départ à la retraite ou encore un début ou une cessation d'activité.

La demande s'effectue dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de l'espace personnel des impôts. Le taux est alors recalculé puis transmis aux organismes collecteurs, qui disposent à nouveau de deux mois pour l'appliquer.