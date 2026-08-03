information fournie par Boursorama avec LabSense • 03/08/2026 à 08:30

Impôt sur le revenu : que faire si votre avis d'imposition vous réserve une mauvaise surprise ? / iStock.com - Iryna Melnyk

Vérifiez d’abord les informations de votre avis d’imposition

Une erreur sur un avis d’imposition n’est pas nécessairement définitive. Si vous avez déclaré vos revenus en ligne ou validé une déclaration automatique, vous pouvez, dans certains cas, rectifier directement les informations transmises à l’administration. Cette possibilité concerne notamment les données relatives aux revenus, aux charges ou encore aux personnes à charge. Le service « Corriger ma déclaration en ligne » sera accessible du 29 juillet au 30 novembre 2026 depuis votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Il permet de modifier les éléments déclarés ou validés en ligne pour l’année concernée. Une fois les corrections enregistrées, un accusé de réception est disponible et un courriel de confirmation est envoyé. Après traitement de la demande, un avis d’impôt correctif est généralement adressé par courrier sous environ trois semaines.

Une correction en ligne pour certaines erreurs

Le service de correction en ligne ne permet toutefois pas de modifier toutes les informations. Il n’est notamment pas possible de l’utiliser pour mettre à jour l’état civil, changer une adresse ou signaler une modification de situation familiale, comme un mariage, un divorce, une rupture de Pacs ou un décès. L’adresse d’un étudiant ne peut pas non plus être ajoutée ou modifiée par ce biais. Si l’erreur constatée entre dans le champ du service, la démarche reste relativement simple. Depuis votre espace Finances publiques, il suffit de retrouver les rubriques concernées par la déclaration et de procéder directement aux rectifications. Cette solution peut donc être privilégiée lorsqu’une information fiscale a été mal renseignée et que la correction est autorisée en ligne.

Comment contester un avis d’imposition ?

Si votre situation nécessite une véritable réclamation, vous pouvez effectuer la démarche directement en ligne. Depuis votre espace Finances publiques sur impots.gouv.fr, ouvrez la messagerie sécurisée, sélectionnez « Écrire », puis « Réclamation, contestation » et « Impôt sur le revenu ». Il faut ensuite choisir l’année d’imposition concernée et expliquer les raisons de votre demande. Des pièces justificatives peuvent être ajoutées au dossier. L’administration vous informe ensuite par courriel du traitement de votre demande, tandis que sa réponse est consultable dans la messagerie sécurisée. La réclamation peut aussi être adressée par courrier, sur papier libre. Il est alors important de mentionner les éléments nécessaires au traitement du dossier, notamment les références figurant sur l’avis d’imposition concerné. Les justificatifs utiles peuvent être joints. Vous pouvez également communiquer votre numéro de téléphone et vos horaires de disponibilité afin de faciliter un éventuel échange avec votre centre des finances publiques.

Attention au paiement de l’impôt contesté

Déposer une réclamation ne suspend pas automatiquement le paiement de l’impôt. Si vous n’avez pas encore réglé la somme contestée, vous pouvez demander un sursis de paiement. L’administration peut alors exiger des garanties lorsque le montant concerné dépasse 4 500 euros. Si la réclamation est finalement rejetée, l’impôt contesté devra être payé, avec une majoration de 10 % pour retard de paiement. Si la réclamation est acceptée, l’administration adresse un avis de dégrèvement. Les sommes déjà versées sont alors automatiquement remboursées sur le compte bancaire enregistré dans l’espace Finances publiques. Si l’impôt n’a pas encore été payé, le montant restant dû est réduit à hauteur de la somme dégrevée.