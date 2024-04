Vote final sur l'aide américaine à l'Ukraine au cours des prochaines heures

Un drapeau ukrainien, agité près du Congrès américain, à Washington, le 23 avril 2024 ( AFP / Mandel NGAN )

Ce n'est plus qu'une question d'heures: le Congrès américain va voter très prochainement sur l'adoption finale d'un énorme plan d'aide à l'Ukraine, fruit de mois de tractations extrêmement tendues et laborieuses.

L'enveloppe, qui comprend également des fonds pour Israël, Taïwan et un ultimatum à TikTok, pourrait être adoptée au Sénat d'ici la fin de la journée mardi.

"Ne faisons pas attendre nos amis à travers le monde un instant de plus", a lancé le chef démocrate Chuck Schumer, plaidant pour la tenue imminente d'un vote.

Une source parlementaire a indiqué à l'AFP que l'adoption finale du texte mardi soir était "possible" mais pas encore "garantie".

Les débats pourraient, au plus tard, s'étirer jusqu'à mercredi.

Son adoption ne fait quasiment aucun doute: cet énorme programme d'assistance militaire et économique, réclamé depuis des mois par le président Joe Biden, bénéficie du soutien d'élus des deux bords.

Il a déjà été approuvé samedi à la Chambre des représentants, théâtre de longues et difficiles négociations.

- "Période difficile" -

Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de lui envoyer "rapidement" de l'aide militaire, une fois le texte adopté au Sénat puis promulgué de sa main.

Un sapeur russe inspecte les décombres d'un bâtiment en ruine à Marioupol, le 19 avril 2024 en Ukraine sous contrôle russe ( AFP / - )

Sur le montant total présenté au Congrès américain, la part du lion -- 61 milliards de dollars -- est en effet destinée à Kiev, qui fait face à une situation compliquée sur le champ de bataille face à la Russie.

L'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie de nouvelles recrues et de munitions, qui la fragilise face aux pressions constantes des troupes russes à l'est.

Une fois l'enveloppe adoptée, les Etats-Unis espèrent pouvoir acheminer de l'assistance militaire à Kiev "dans les prochains jours", a indiqué le porte-parole du Pentagone.

Ce plan d'aide autorise aussi le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine. Une idée qui fait son chemin auprès d'autres pays du G7.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 22 avril 2024 à 19h GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le Congrès américain n'a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis près d'un an et demi -- principalement en raison de querelles partisanes.

Le président américain et le Parti démocrate sont favorables à l'aide à l'Ukraine, présentée comme un investissement dans la sécurité des Etats-Unis face, selon eux, aux visées agressives de la Russie.

Les républicains, emmenés par Donald Trump, sont eux de plus en plus réticents, et le patron conservateur de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a longtemps bloqué le texte.

Il a fini par soutenir la reprise de l'aide militaire et économique, avec cette justification: "Je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre".

- Israël, TikTok, Taïwan -

Parmi les autres volets du grand plan: une nouvelle aide militaire de plusieurs milliards de dollars pour Israël, en guerre avec le Hamas, malgré les inquiétudes de la communauté internationale sur le sort des civils à Gaza.

Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, baptisé "Dôme de fer".

Illustration de Tik Tok le 19 avril 2024 à Paris ( AFP / Antonin UTZ )

Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour répondre au "besoin urgent d'aide humanitaire" de "populations vulnérables dans le monde", notamment à Gaza et au Soudan.

Comme Joe Biden l'avait réclamé, cette proposition de loi consacre 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et venir en aide à Taïwan.

Elle prévoit aussi l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis, à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine.

La plateforme de vidéos est accusée de permettre à Pékin d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.