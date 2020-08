Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Von der Leyen appelle à sanctionner la Biélorussie Reuters • 14/08/2020 à 12:51









VON DER LEYEN APPELLE À SANCTIONNER LA BIÉLORUSSIE BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réclamé vendredi des sanctions à l'encontre de la Biélorussie en raison de la répression des manifestations organisées depuis dimanche contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. "Nous avons besoin de mesures supplémentaires contre ceux qui ont violé les valeurs démocratiques ou commis des abus contre les droits de l'homme en Biélorussie", a-t-elle dit sur Twitter avant une réunion des ministres des Affaires étrangères du Bloc, qui débattront de l'opportunité de sanctionner Minsk. "Je suis persuadée que la discussion d'aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE démontrera un soutien fort pour les droits du peuple de Biélorussie, les libertés fondamentales et la démocratie", a-t-elle ajouté. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Stéphane Brosse)

