Voitures à Hydrogène : le ministre des Transports va entrer au conseil d'administration d'une start-up

Jean-Baptiste Djebbari à Paris, le 7 mai 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas rempiler dans le prochain gouvernement, devrait rejoindre la start-up française Hopium, qui construit des véhicules à hydrogène. Cette dernière a annoncé lundi 16 mai avoir proposé la nomination du ministre délégué à son conseil d'administration.

"Hopium (...) annonce aujourd'hui le renforcement de sa gouvernance, avec la proposition de Jean-Baptiste Djebbari en qualité d'administrateur ", a indiqué la société dans un communiqué.

La nomination du ministre délégué "sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale d'Hopium, le 20 juin 2022", est-il précisé.

Voitures haut de gamme à hydrogène

Cette annonce intervient en plein remaniement, alors que les rumeurs vont bon train sur la composition de la future équipe gouvernementale. La lettre de démission de l'actuel Premier ministre Jean Castex est prête et le président Emmanuel Macron a assuré la semaine dernière à Berlin qu'il connaissait déjà le nom de son remplaçant.

Spécialisée dans la construction de véhicules haut de gamme à hydrogène, Hopium a été fondée en 2019 par le pilote automobile français Olivier Lombard.

"Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle et française et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l'énergie et des transports ", a déclaré Olivier Lombard, ajoutant que l'arrivée de l'actuel ministre au conseil d'administration d'Hopium "constitue une étape majeure" du développement de la société.

Ancien pilote de ligne, Jean-Baptiste Djebbari est en poste au gouvernement depuis 2019. Il s'était fait connaître en 2018 comme rapporteur du projet de réforme ferroviaire.