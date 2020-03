Voiture de l'année 2020 : c'est la Peugeot 208

1re Peugeot 208 ? 281 pointsSous une carrosserie au style affirmé, la 208 est la seule citadine polyvalente à offrir le choix entre mécaniques essence, diesel ou 100 % électrique. Bien construite et très bien suspendue, elle souffre toutefois d'une habitabilité arrière insuffisante pour accueillir confortablement de grands gabarits. Il est aussi dommage que le réseau de charge rapide soit encore très insuffisant pour envisager de faire de la e-208 la seule voiture du foyer.Lire aussi Peugeot 208 : pourquoi ne t'appelles-tu pas 209 ?Lire aussi Peugeot e-208 : l'anti-Zoe de PSA2e Tesla Model3 ? 242 pointsTesla a « réinventé » la voiture électrique haut de gamme moderne avec une approche unique de ce marché, basée sur des modèles à forte autonomie, mais aussi et surtout sur le développement de son propre réseau de charge rapide. Ce dernier constitue indirectement l'un des principaux attraits de la Model3, qui peut aussi compter sur un rayon d'action généreux et un niveau de performances impressionnant. Cela dit, pour ce prix, le niveau de qualité de fabrication de cette Tesla n'est pas encore au niveau des références du segment, et sa polyvalence reste inférieure à celle d'un modèle hybride rechargeable par exemple.Lire aussi Tesla Model 3 : elle débarque en Europe en février3e Porsche Taycan ? 222 pointsPorsche l'a fait. La Taycan a beau être le premier modèle 100 % électrique, elle se montre bien à la hauteur...