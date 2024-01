information fournie par So Foot • 12/01/2024 à 10:20

Voilà ce qu’a prévu le Bayern Munich pour célébrer la mémoire de Franz Beckenbauer

Pour son premier match après le décès de Franz Beckenbauer, le Bayern reçoit un club qui n’existait pas à sa naissance : Hoffenheim.

Depuis son décès le 8 janvier à 78 ans, les hommages à Franz Beckenbauer, qu’ils viennent d’Allemagne ou d’ailleurs, ont afflué. Et, alors qu’une cérémonie commémorative gratuite sera organisée le 19 janvier à l’Allianz Arena, le Bayern Munich fait les choses en grand pour sa légende bavaroise. Le quintuple vainqueur de la Bundesliga (quatre fois en tant que joueur et une fois en tant qu’entraîneur) et triple vainqueur de la Coupe des clubs champions en tant que joueur sera célébré pour le premier match de l’année 2024 du Bayern Munich à l’Allianz Arena.…

LP pour SOFOOT.com