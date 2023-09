information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 09:10

Voici le calendrier du PSG et de Lens en Ligue des champions !

C’est donc un déplacement à Dortmund qui va faire trembler le PSG.

Deux jours après le tirage au sort des poules de la Ligue des champions, les supporters parisiens et lensois attendaient de savoir dans quel ordre ils allaient en découdre avec leurs adversaires. Dans le groupe F, le PSG commencera avec la réception de Dortmund, avant d’aller en Angleterre, à Newcastle. Les Franciliens termineront par un voyage dans la Ruhr, au Signal Iduna Park ! Les Artésiens, eux, inaugureront le retour de la C1 à Bollaert avec un match de gala face à Arsenal. Les Sang et Or concluront ce groupe B avec la réception du Séville FC.…

LT pour SOFOOT.com