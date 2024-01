Vitinha à l’OM, anatomie d’une chute

Logiquement visé après le match nul peu convaincant de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco, Vitinha est sous le feu des critiques après un match manqué dans les grandes largeurs. Mais le Portugais est-il le seul responsable de cette situation ?

Tenu en échec sur sa pelouse contre une vaillante équipe monégasque réduite à neuf, l’OM a manqué une réelle occasion de ramasser trois points à domicile face à un concurrent direct aux places européennes. À cause de quoi ? Si certains parleront d’un collectif trop passif et victime de trous d’air assez inquiétants, d’autres vont directement viser les individualités. À cause de qui ? Les projecteurs se braquent immédiatement sur Vitinha avec une image qui vaut mille mots. Celle d’un buteur en total manque de confiance, qui a raté l’immanquable à la dernière seconde avant de filer directement aux vestiaires, le visage fermé, pour ne pas subir la bronca et les quolibets du Vélodrome qui a sans doute compris que le Portugais ne serait pas le grand attaquant espéré sur la Canebière.

Maladroit au but

Pour Vítor Manuel Carvalho Oliveira, l’aventure dans les Bouches-du-Rhône a commencé il y a un peu moins d’un an. Le 31 janvier 2023, l’OM trouvait un accord avec le SC Braga pour s’attacher les services d’un avant-centre prometteur. L’achat est fixé à 32 millions d’euros, bonus inclus. Dès lors, Vitinha devient la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen devant Dimitri Payet. Dans une région qui cherche désespérément un attaquant capable d’empiler les buts, l’arrivée de Vitinha comporte forcément son lot de pression. Ce samedi, le principal intéressé a peut-être grillé ses dernières cartouches auprès d’un public réputé pour être sans pitié.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com