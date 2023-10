information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 12:29

Virgil van Dijk pourrait baisser son salaire pour jouer moins de matchs

Travailler moins pour gagner moins.

Tandis que la France affronte les Pays-Bas ce vendredi à Amsterdam, les organismes des joueurs sont déjà bien entamés, alors que le quart de la saison est à peine atteint. La faute à des calendriers démentiels, qui ont fait réagir Virgil van Dijk, interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi. « Il faut trouver une solution, on parle des revenus des clubs, des joueurs, c’est vrai qu’on est bien payés, mais finalement, ça ne devrait pas affecter notre santé , a-t-il clamé. Comme joueurs, on devrait davantage parler, donner notre avis, parce que c’est très bien de gagner de l’argent, mais la santé est plus importante. En tant que joueurs, nous devons aussi faire front. » …

