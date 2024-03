Virements bloqués pendant le week-end de Pâques : quelle alternative pour y échapper ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Virement bancaire bloqué pendant le pont de Pâques en Europe)

Virements bloqués ou suspendus en ce pont de Pâques : voici ce qui se profile pour bon nombre de clients du système bancaire qui n'avaient pas en tête la trêve des banques en Europe. S'agissant d'une fin de mois, les impacts sur le compte bancaire peuvent ne pas être neutres. Comment faire pour éviter un retard ou un incident de paiement faute de provisions sur le compte bancaire ?

Quels sont les cas de virements bloqués ?

Les virements suspendus ou reportés sont les prélèvements et virements permanents ou ponctuels traités par la plateforme des paiements de l'Eurosystème, appelée Target 2, qui tombent aux mauvaises dates (fin du mois et jour férié). Elles peuvent avoir un effet amplificateur sur les échéances de paiement et d'encaissements planifiées si un pont se situe entre deux mois.

Ne sont pas concernés les virements entre deux mêmes banques.

A savoir Rappel Même si en France, le vendredi saint n'est férié qu'en Alsace et dans le département de la Moselle, il l'est dans d'autres pays européens comme en Allemagne ou en Espagne. C'est donc une période de fermeture de 4 jours qui va s'opérer et mettre en stand-by les prélèvements et virements traditionnels, pour les professionnels et les particuliers.

Pour nuancer le risque de découvert ou d'incident de paiement pour le pont en cours, la bonne nouvelle est que les prélèvements de la fin du mois seront eux aussi décalés (avec une date de valeur à partir du 2 avril), laissant aux clients du système bancaire le temps de retrouver une bouffée d'oxygène sur leur compte bancaire avec le versement du salaire.

L'anticipation : le maître-mot pour ne pas subir un blocage global des virements

L'idéal est d'identifier en amont les prélèvements et virements récurrents ou ponctuels, qui doivent faire l'objet d'une action de votre part ou d'une modification le cas échéant.

En avançant la date d'un virement ponctuel, tant que la date programmée est modifiable dans votre Espace Client.

En prévenant votre interlocuteur, si vous le savez compréhensif et que vous obtenez un accord formel de sa part pour le décalage du virement.

En demandant à votre banque une autorisation de découvert plus étendue : c'est plus facile depuis une banque en ligne de paramétrer directement vous-même vos choix en la matière (sous réserve d'acceptation de votre demande). Chez BoursoBank, vous êtes totalement autonome pour effectuer la demande de modification du découvert autorisé !

Virements instantanés : ils échappent à la contrainte de fermeture

Les virements instantanés ont l'avantage de ne pas subir les latences liées aux lois du calendrier qui peuvent pénaliser les flux du système bancaire. Ils restent en effet opérationnels, même pendant les périodes de fermeture officielle des systèmes de règlement.

En outre, la réglementation européenne impose aux banques depuis le 26 février 2024 d'aligner progressivement et avant l'automne 2025 les coûts des «Instant Payments» sur ceux des virements traditionnels. Chez BoursoBank, le virement instantané est déjà 100% gratuit depuis son lancement en janvier 2019. Cela représente pas mal d'avantages en faveur de ce moyen de paiement économique et très rapide.

Comme le précise la Fédération bancaire française (FBF), seuls les virements interbancaires seront concernés et impactés par cette fermeture dont le déroulement en fin de mois est lié au hasard du calendrier. Cette perturbation momentanée du système de paiement européen renforce la pertinence du virement instantané, plus souple et toujours fiable.

Poursuivre la lecture :

Virement instantané en Europe : gratuit ou moins cher, selon vos frais bancaires !

Virement instantané gratuit dans toutes les banques : il était temps !

Virement instantané : pour régler vos comptes vite fait et bien fait !