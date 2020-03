Violences du Nouvel An : Piotr Pavlenski mis en examen

Déjà dans le viseur de la justice pour avoir volé et diffusé des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, l'artiste russe Piotr Pavlenski a été mis en examen ce mardi 3 mars pour « violences aggravées ». Les faits concernent une rixe le soir du Nouvel An. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire, a précisé son avocat. « Le magistrat instructeur a décidé de placer M. Pavlenski sous contrôle judiciaire en ne suivant pas les réquisitions du ministère public qui demandait un placement en détention », s'est félicité Me Yassine Bouzrou au côté de Piotr Pavlenski, à l'issue de l'audition de celui-ci au tribunal de Paris. « Le magistrat instructeur a estimé qu'il n'y avait pas de risque de fuite dans la mesure où M. Pavlenski a décidé de se rendre à la convocation de ce matin [...] et qu'il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, car M. Pavlenski n'a pas d'antécédent en matière de violences », a souligné son conseil.Une source judiciaire a confirmé à l'Agence France-Presse la mise en examen de Piotr Pavlenski pour « violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours » avec arme et en état d'ivresse et « violences volontaires sans incapacité » en état d'ivresse, ainsi que le placement sous contrôle judiciaire. « Je reste libre, c'est une bonne nouvelle », s'est félicité Piotr Pavlenski, déjà mis en examen dans l'autre information judiciaire concernant...