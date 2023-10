Vinícius sur le racisme dans le football : « Ma voix pèse, je peux aider »

Comme une impression de déjà-vu.

Dans un long entretien à France Football , qui doit paraître ce samedi, Vinícius Júnior revient sur sa carrière au Real Madrid, son enfance au Brésil, mais aussi et surtout sur le racisme dont il est très fréquemment victime dans les stades de Liga. Une situation regrettable pour lui : « Si je suis sur le terrain, c’est pour rendre les gens heureux. Et un groupe, dont je sais que c’est une minorité, peut t’affecter au point de ne plus penser à jouer ». Ses revendications sont simples et légitimes : « Je veux juste être tranquille pour jouer et savoir que je ne vais pas être insulté sur un terrain parce que je suis noir ». …

