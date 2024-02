Vinícius Júnior : maître et métronome

Étincelant face à Gérone ce samedi soir (4-0), Vinícius Júnior a sorti la panoplie du parfait maître du jeu. Un prestation totale pour celui que l’on pensait plombé par les blessures.

Au moment de faire sa machine, prochainement, Vinícius Júnior devra scrupuleusement vérifier ses poches. À l’intérieur pourrait en effet se trouver Yan Couto, latéral brésilien de Gérone, victime expiatoire de son compatriote 70 minutes durant, et dont la soirée s’est conclue par une gifle (4-0) puis des larmes versées dans les bras de Rodrygo, venu le consoler. La faute aux accélérations et provocations incessantes de Vinícius ballon au pied, lesquelles ont fait du jeune défenseur à la teinture rose un dommage collatéral. Pour conforter l’ancien de Flamengo dans son rôle de maître du jeu merengue .

La leçon donnée par l’ailier s’est donc organisée en trois temps. Celui du but, grâce à un missile expédié quasiment dès le coup d’envoi. De la passe ensuite, avec un extérieur subtilement dosé pour le break de Jude Bellingham. Et du dribble enfin, pour achever le pauvre Couto sur un enchaînement passements de jambes-double contact, conclu par l’opportuniste Bellingham. Une implication sur trois des quatre buts madrilènes (et même quatre, puisqu’il est également au pressing sur la dernière réalisation de la partie, aux côtés de Rodrygo), résumant idéalement la place prise par Vinícius Júnior à Madrid cette saison. Et plus encore depuis le mois de janvier.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com