Vinícius et le racisme : larmes fatales

Les pleurs du Madrilène, ce lundi en conférence de presse au moment de répondre à une question sur le racisme, sont terriblement humaines. Et invitent le monde du foot à se regarder devant la glace.

Pour Vinícius Júnior, c’était une conférence de presse somme toute ordinaire, comme les footballeurs en vivront des dizaines et des dizaines dans leur carrière – bien que celle-ci se tînt à la veille d’une rencontre de son pays, le Brésil, dans son jardin de Santiago-Bernabéu. Un exercice de communication dans lequel, la plupart du temps, les journalistes posent des questions à durée de vie limitée, et les joueurs renvoient des formules convenues et assurées de tous risques. Jusqu’à ce que l’attaquant doive répondre à cela : « Ma question est la suivante : Quel est le poids de la lutte contre le racisme dans ta vie ? Est-ce que cette lutte te tient plus à cœur que le football ? » Malgré lui, Vini a pris l’habitude d’évoquer le sujet, alors il a embrayé.

Pour comprendre les larmes de @vinijr, voici un récapitulatif de différents faits d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination envers le joueur depuis son arrivée en Espagne, il y a six ans. …

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com