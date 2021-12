Vingt ans après, les billets d'euros vont faire peau neuve

Portraits de personnages historiques ou monuments emblématiques de l'Union européenne, rien n'est encore figé.

(illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Finis les ponts symboliques pour illustrer les billets en euro ? La Banque centrale européenne (BCE) veut revoir leur graphisme, sans exclure une nouvelle série dédiée aux personnalités et monuments célèbres, a-t-elle indiqué lundi. "La BCE prévoit de redessiner les billets de banque en euros (...) dans le cadre d'un processus qui devrait aboutir à une décision finale en 2024", a-t-elle expliqué lundi 6 décembre en annonçant à cette fin un processus de consultation.

Décision "finale" en 2024

Actuellement, les motifs des billets d'euro illustrent les styles architecturaux caractérisant différentes périodes de l'histoire européenne (classique, gothique, baroque etc...) mais ils ne présentent aucun monument ou pont existant réellement. "Après vingt ans, il est temps de revoir l'aspect de nos billets pour les rendre plus parlants pour les Européens de tous âges et de toutes origines", a déclaré la présidente de l'institut, Christine Lagarde, citée dans un communiqué. Cette initiative a pour cadre les célébrations liées au vingtième anniversaire de l'euro, lancé officiellement le 1er janvier 2002.

La BCE "n'exclut pas" que des personnages historiques ou de monuments emblématiques du continent soient choisis pour la prochaine série, ont indiqué lundi des sources au sein de l'institution. Un groupe de 19 experts a été nommé par l'institution, un par Etat membre de la zone euro. Ces experts seront chargés de proposer des thèmes d'illustration dans les domaines de "l'histoire, des sciences naturelles et sociales, arts visuels et technologie". Ces propositions seront ensuite soumises à la consultation des citoyens européens. Enfin, un concours de design sera organisé, dont le résultat fera lui aussi l'objet d'une consultation publique, avant une décision finale en "2024", entérinée par le conseil des gouverneurs de la BCE. En 1995, lorsque le design des billets de banques avait été discuté, l'idée d'intégrer des personnalités européennes avait été écartée, afin notamment d'éviter d'afficher toute préférence pour un pays de la zone.