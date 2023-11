Vincent Sierro : « On va tout faire pour aller chercher la qualification »

Le rêve toulousain continue.

Vainqueur de la Coupe de France en avril, Toulouse s’est offert le grand frisson européen, ce jeudi, en tapant le grand Liverpool FC au Stadium (3-2). Évidemment, les Violets n’ont pas boudé leur plaisir au coup de sifflet final. À commencer par le capitaine Vincent Sierro, au micro de RMC Story : « On avait l’occasion d’écrire l’histoire du TFC. C’est ce qu’on voulait faire, le coach en a parlé avant le match. Pour les supporters, pour le club, pour nous, pour nos familles… On l’a fait et on est très fiers ! Tout a démarré au match aller. On a perdu 5-1, mais dans nos têtes, on n’était pas si loin. Les gens nous ont peut-être pris pour des fous de penser ça. Aujourd’hui, on savait ce qu’on voulait faire, on a été réalistes devant, on a réussi à exploiter leurs faiblesses. L’objectif, c’est de se qualifier. On va tout faire pour aller chercher la qualification. Si on peut être premiers, bien sûr. On verra, on sait que Liverpool est très fort et ils feront tout pour être premiers. Il faut continuer et aller chercher une ou deux victoires pour se qualifier. » …

JB pour SOFOOT.com