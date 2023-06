Vincent Gesbert : « Le FC Lorient doit être un bouillon en effervescence »

Dixième de Ligue 1 au bout d'une première saison encourageante avec Régis Le Bris, le FC Lorient est devenu depuis quelques années un modèle de formation, symbolisé cette saison par Bamo Meïté et Théo Le Bris. Mais comment l'expliquer ? Entretien avec Vincent Gesbert, responsable de la méthodologie de la boutique merlue.

Comment avez-vous été piqué au foot ?

C’est une passion qui me vient de mon papa. J’ai joué très tôt, puis vers 13-14 ans, j’ai eu des soucis de santé qui m’ont empêché de jouer pendant une saison. Mon entraîneur de l’époque m’a proposé d’être en quelque sorte son adjoint, même si je n’avais absolument pas l’âge pour entraîner. Ça a été une première sensibilisation à l’analyse de joueurs en compétition, mais ça a suffi à me planter dans la tête une petite graine, et dès que j’ai eu mon bac, je me suis inscrit en Staps. Au fil de mon parcours universitaire, je me suis ensuite intéressé à des éléments d’ordre plus psychologique dont j’ai voulu pousser l’exploration. J’ai fait un master à Nantes, où il y avait les pontes de l’analyse de l’activité dans le contexte sportif, et je me suis dit qu’il y avait la possibilité de faire une thèse. Je commençais à lire des travaux sur l’intelligence collective, ça m’intriguait, et je trouvais que ce n’était pas suffisamment approfondi. Du moins, que ce n’était pas suffisamment approfondi du point de vue des joueurs. C’est là que j’ai fait la rencontre de Régis Le Bris.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com