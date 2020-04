Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villeroy (Banque de France) alerte sur la santé des entreprises françaises Reuters • 23/04/2020 à 19:52









VILLEROY (BANQUE DE FRANCE) ALERTE SUR LA SANTÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES PARIS (Reuters) - La santé financière des entreprises françaises sortira très affaiblie de la période de confinement actuelle, ce qui pourrait conduire le gouvernement à prendre de nouvelles mesures de soutien, estime le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. "Pour les entreprises et les indépendants, la sortie du confinement va être potentiellement périlleuse", écrit-il dans une tribune publiée jeudi par Le Figaro. "Malgré les mesures fortes de liquidité, des pertes non rattrapables de chiffres d'affaires auront dégradé leur solvabilité. Leur dette globale a déjà significativement augmenté, de +2 % en mars soit 37 milliards." Le soutien des pouvoirs publics doit donc s'orienter vers la solvabilité des entreprises en leur donnant les moyens de renforcer les fonds propres, par exemple en transformant les reports temporaires charges fiscales ou sociales en abandons définitifs, explique-t-il. Une autre option, poursuit le gouverneur de la Banque de France, consisterait à autoriser l'imputation des pertes de 2020 sur l'impôt sur les sociétés de 2019. Alors que la dette publique de la France augmentera d'au moins 17 points de produit intérieur brut (PIB) cette année pour atteindre 115%, François Villeroy de Galhau estime qu'"accompagner la reprise pourrait nécessiter un traitement séparé de la dette héritée de la crise", en rappelant qu'un tel "cantonnement" est à l'origine de la création de la Caisse des dépôts et consignations au 19e siècle, après les guerres napoléoniennes. Il ajoute que "l'idée française d'un fonds européen mutualisant de nouveaux programmes d'investissements" pourrait permettre de faciliter la répartition des investissements à venir pour relancer l'économie. (Leigh Thomas)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.