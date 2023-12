information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 11:41

Villejuif : un éducateur menacé au couteau, les matchs et les entraînements suspendus

Pour les grands maux, maintenant ce seront des solutions radicales.

Après qu’un de ses éducateurs a été agressé verbalement et menacé au couteau par un parent de joueur, l’US Villejuif a annoncé la suspension de tous ses matchs ainsi que de ses entraînements à compter de ce lundi. Seule l’équipe senior A pourra jouer sa rencontre de Coupe de Paris face à l’US Palaiseau ce mercredi. La direction du club « condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible » et évoque une sanction « définitive » déjà prise à l’encontre du parent, sans en communiquer la nature exacte.…

