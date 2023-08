information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 18:43

Vilda España !

Si l’Espagne est parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale de Coupe du monde pour la première fois de son histoire, son sélectionneur Jorge Vilda est toujours loin de faire l’unanimité. Les tensions sont là, et à l'heure d'affronter la Suède ce mardi, les joueuses ne le cachent même plus.

L’image a fait le tour des réseaux sociaux en Espagne : alors que la Roja vient de se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale d’une Coupe du monde, son sélectionneur Jorge Vilda est zappé des célébrations, les joueuses préférant des câlins collectifs entre elles ou des retrouvailles avec leurs proches en tribunes. « Je les ai serrés dans mes bras avant, pendant, au dîner, pendant les célébrations après… Cela restera gravé dans ma mémoire , se justifie trois jours plus tard le snobé au micro de la radio COPE. Nous sommes un groupe très soudé. Si nous écoutons ce genre de commentaires… Quand il y a de la musique, je l’écoute, mais pas le tapage. » Adepte d’un discours performatif qui matraque que « le groupe vit bien » malgré certaines images éloquentes, il assure même que « la cohabitation a commencé avec beaucoup d’harmonie et de professionnalisme et maintenant, il y a une bonne ambiance, nous passons un bon moment. »

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com