06/02/2024

Victor Osimhen très incertain pour la demi-finale de la CAN

Le Super Eagle ne s’est pas envolé avec les siens.

À la veille de la demi-finale de la CAN entre le Nigeria et l’Afrique du Sud, la présence de Victor Osimhen dans les rangs nigérians est très incertaine. Babafemi Raji, porte-parole de l’équipe, a annoncé que l’attaquant du Napoli n’avait pas fait le déplacement vers Bouaké pour le match : « Osimhen n’a pas fait le voyage en raison d’une gêne abdominale. Les médecins de l’équipe ont confirmé qu’il avait été placé sous étroite surveillance et qu’un membre de l’équipe médicale était resté avec lui à Abidjan. S’il est rétabli demain matin (ce mardi) , il rejoindra le reste de l’équipe avant 17 heures. » …

FL pour SOFOOT.com