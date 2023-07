Vicki Becho, néo-Bleue : « C’était un rêve »

Encore des étoiles plein les yeux.

Du haut de ses 19 ans et de son mince vécu au plus haut niveau, Vicki Becho n’était pas vraiment attendue pour participer à la Coupe du monde 2023. Mais les forfaits sur blessure de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, ainsi que sa capacité à occuper tous les postes de la ligne offensive lui ont permis de gratter un billet d’avion pour l’Australie et même une première sélection, vendredi face aux Matildas . « C’était un rêve, je n’imaginais pas que ça allait arriver aussi tôt, mais c’est arrivé, a soufflé l’attaquante lyonnaise, dont les propos ont été rapportés par L’Équipe . J’étais prête. J’avais des étoiles dans les yeux, rentrer sur le terrain devant plus de 50 000 personnes, je ne pouvais pas rêver mieux. » …

RB pour SOFOOT.com