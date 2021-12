Vers une pénurie de Nutella ?

Alors que le Wall Street Journal expliquait en début de semaine que des risques de pénuries pesaient sur le groupe Ferrero, en raison notamment de la crise en Turquie, Ferrero France assure dans les colonnes du Parisien qu'il n'en est rien.

(Illustration) ( AFP / MARCO BERTORELLO )

C'est une information qui a fait trembler tous les gourmands. Le 20 décembre, le très sérieux journal américain Wall Street Journal affirmait que la crise monétaire en Turquie, premier producteur de noisettes, mettait à mal la chaîne d'approvisionnement mondiale du Nutella , composé à 13% de noisettes.

Le pays est en effet le premier producteur mondial de noisettes, avec une part de marché de 70%, selon BFM Business , et le groupe italien Ferrero, qui fabrique la célèbre pâte à tartiner, capterait pas moins de 30% de sa production.

Interrogé par Le Parisien jeudi 23 décembre, Ferrero France assure qu'il n'en est rien. "On tient à rassurer les consommateurs pour éviter les ruées sur le Nutella, nous ne prévoyons pas du tout de pénurie. Ferrero n’a pas eu écho de difficultés d’approvisionnement" dans sa chaîne logistique", indique un porte-parole.

Le groupe dément par ailleurs une hausse probable des prix, également avancée par le Wall Street Journal . "Pour l’instant, les prix sont fixés et, comme il n’y a pas pénurie, il n’y aura pas d’augmentation des prix" , affirme le porte-parole.

C'est loin d'être la première fois que la crainte du pénurie pèse sur Ferrero. En 2019, une grève à l’usine de Nutella et Kinder Bueno de Villers-Écalles (Seine-Maritime), la plus grosse usine Ferrero au monde, avait provoqué un important ralentissement de la production de Nutella pendant plus d’une semaine.

En 2014, un épisode de gel avait impacté la production de noisettes sur les bords de la mer Noire et les prix ont fortement grimpé. Malgré les prédictions des médias, il n'y avait néanmoins eu aucune pénurie.