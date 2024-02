information fournie par So Foot • 22/02/2024 à 09:18

Vers une fin de saison pour Luke Shaw ?

The Shaw mustn’t go on.

Déjà éloigné des terrains durant trois mois cette saison pour des problèmes musculaires (septembre, octobre, et novembre), Luke Shaw va de nouveau devoir céder sa place. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Manchester United annonce en effet que son latéral sera absent « plusieurs mois » , en raison de soucis similaires.…

AB pour SOFOOT.com