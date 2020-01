Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers un retour à la normale lundi à la SNCF et à la RATP Reuters • 19/01/2020 à 17:47









VERS UN RETOUR À LA NORMALE LUNDI À LA SNCF ET À LA RATP PARIS (Reuters) - Le trafic à la SNCF et à la RATP, sérieusement perturbé depuis une quarantaine de jours par la contestation contre la réforme des retraites, va beaucoup s'améliorer lundi, selon les prévisions des deux sociétés publiées dimanche. En région parisienne, la RATP annonce un fonctionnement normal ou presque pour 11 lignes de métro, et un trafic perturbé sur quatre autres. Seule la ligne 13 "fonctionnera avec un trafic très perturbé et une coupure en milieu de journée". Le trafic sera normal sur les lignes A et B du RER, de même que pour les tramways et le réseau de bus. Du côté des chemins de fer, la SNCF annonce un trafic normal pour les TGV et quasi normal pour les TER. Huit trains sur dix sont annoncés sur le réseau Transilien. L'Unsa-RATP, premier syndicat au sein de la régie des transports parisiens, a annoncé samedi qu'elle mettait fin au mouvement de grève illimitée qu'elle menait depuis décembre contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Il donne rendez-vous vendredi 24 janvier, nouvelle journée de grève et mobilisation à l'appel de l'intersyndicale hostile au projet. (Elizabeth Pineau)

