Vers un gros turnover du PSG avant d'affronter le Barça ?

Il faut bien laisser une petite chance à Clermont.

Les matchs défilent, et Paris se rapproche peu à peu d’un sprint final dans lequel il a beaucoup à gagner (ou à perdre). Avec son avance considérable sur Brest, son dauphin en Ligue (douze points d’écart), le PSG sait qu’il a déjà la Ligue 1 presque dans sa poche, et que la Coupe de France et la Ligue des champions sont les deux compétitions qui doivent lui occuper l’esprit. Avant de recevoir le Barça en C1 la semaine prochaine, les Parisiens doivent recevoir Clermont dans un match qui ressemble à un choc des extrêmes, et à une corvée pour Luis Enrique.…

AL pour SOFOOT.com