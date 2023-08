information fournie par So Foot • 23/08/2023 à 20:13

Vers un décalage de l'horaire d'OM-Brest ?

Sortez les brumisateurs et les lunettes de soleil.

La France a chaud en cette fin de mois d’août, et ces températures ont déjà contraint la Ligue à décaler les horaires de Lyon-Montpellier et de Monaco-Strasbourg la semaine passée. Ce pourrait être le cas encore ce week-end puisqu’il devrait toujours faire très lourd à Marseille dans les prochains jours. Sylvain Souvestre, maire du 11 e et 12 e arrondissement de la ville, a écrit une lettre à Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, pour officiellement demander un décalage de l’horaire de la rencontre, initialement prévue à 17 heures ce samedi.…

AL pour SOFOOT.com