Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers un "contrôle continu complet" pour le baccalauréat Reuters • 02/04/2020 à 22:51









VERS UN "CONTRÔLE CONTINU COMPLET" POUR LE BACCALAURÉAT PARIS (Reuters) - L'examen du baccalauréat ne se déroulera pas dans les conditions normales compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours en France, a déclaré jeudi le Premier ministre Edouard Philippe, précisant que la piste du "contrôle continu le plus complet" était l'un des scénarios privilégiés. "Ce qui est à peu près acquis au moment où je vous parle, c'est qu'il n'est pas possible qu'ils (les lycéens) puissent passer l'examen du baccalauréat dans des conditions normales", a dit le chef du gouvernement sur TF1. "L'interruption des cours même si elle ne signifie pas l'interruption du travail par les élèves et du travail des enseignants va avoir un impact sur la capacité de chacun à respecter la totalité du programme", a-t-il ajouté. "Il est donc acquis définitivement que les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme elles se déroulent chaque année." "Il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement neuve", a-t-il poursuivi. "Je crois que c'est sur la piste du contrôle continu le plus complet qu'il va falloir se reposer mais c'est une question sensible." (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.