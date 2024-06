information fournie par So Foot • 29/06/2024 à 17:12

Vers un changement total de système pour l'équipe de France ?

Petite révolution.

À 48 heures du huitième de finale entre la France et la Belgique, le staff de l’équipe de France est encore en train de cogiter sur sa composition de départ pour affronter les Diables Rouges. S’il n’y a pas de raison apparente de modifier un secteur défensif performant, il y a en revanche bien des questions sur l’animation de l’entrejeu et de l’attaque des Bleus. Selon les dernières informations de L’Équipe , un nouveau système serait désormais une éventualité depuis plusieurs heures : un 4-4-2, non pas comme celui aperçu face aux Pays-Bas, mais plutôt en losange.…

AL pour SOFOOT.com