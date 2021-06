Vers la fin du port du masque à l'extérieur le 30 juin ?

"Aucune décision n'a été prise" sur la fin du port du masque en extérieur, a assuré lundi matin le ministère de la Santé à l' AFP , alors que le directeur général de la Santé Jérôme Salomon avait affirmé sur RTL quelques instants plus tôt l'obligation devrait être levée à partir du 30 juin.

(Photo d'illustration) ( AFP / RAYMOND ROIG )

Alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 s'améliore de jour en jour en France, va-t-on pouvoir se passer prochainement du masque à l'extérieur ? Interrogé lundi 14 juin sur RTL sur la possible fin du port du masque en extérieur à partir du 30 juin, prochaine étape dans le calendrier de levée des restrictions, le directeur de la directeur Jérôme Salomon a répondu: "Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes, le 30 juin, si les conditions le permettent" .

Le port du masque demeurera néanmoins obligatoire en intérieur, a-t-il ajouté. Et "les mesures barrière demeureront : le lavage des mains, les distances et faire attention dans les grands rassemblements".

Des prévisions rapidement tempérées par le ministère de la Santé. "Aucune décision n'a encore été prise concernant le port du masque en extérieur dans les prochaines semaines, qui reste donc la règle. Les experts scientifiques seront amenés à se prononcer au cours du mois de juin sur une évolution de cette règle", a précisé le ministère de la Santé dans une déclaration transmise à l 'AFP.