information fournie par So Foot • 12/10/2023 à 11:31

Verratti : « Pas envie d’aller dans une équipe où j’aurais pu affronter le PSG »

L’amour existe donc toujours.

Interrogé sur son départ du PSG et son choix du Qatar, celui qui n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique a justifié son choix de se diriger vers le championnat qatari. Pour Marco Verratti, « la chose la plus importante dans la vie est de prendre du plaisir ». Il explique continuer à en prendre au Qatar, même si « le niveau n’est pas le même » , il voit d’autres bons côtés à avoir rejoint le club d’Al-Arabi : « Je prends d’autres plaisir, faire grandir le Championnat, conseiller mes coéquipiers » .…

CD pour SOFOOT.com