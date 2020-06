Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verizon suspend ses publicités sur Facebook Reuters • 26/06/2020 à 06:58









VERIZON SUSPEND SES PUBLICITÉS SUR FACEBOOK (Reuters) - Verizon Communications a annoncé jeudi suspendre la publication de ses publicités sur Facebook à partir de juillet. Verizon rejoint d'autres compagnies américaines reprochant au géant des médias sociaux de ne pas faire assez pour mettre fin aux discours de haine sur ses plateformes. "Nous arrêterons la diffusion de nos publicités tant que Facebook ne trouvera pas de solution qui nous semble acceptable", a déclaré un représentant de Verizon. Des groupes américains de défense des droits civils demandent aux marques de soutenir la campagne "Stop Hate for Profit", qui proteste contre l'approche laxiste du plus grand réseau social du monde en matière de discours de haine, de harcèlement et de désinformation. (Ayanti Bera, Sheila Dang et Katie Paul; version française Camille Raynaud)

