Veretout et Gasset poussent un coup de gueule après la défaite de l’OM

L’euphorie aura été de courte durée.

Dominé dans les grandes largueurs par le LOSC, l’Olympique de Marseille s’est logiquement incliné (3-1), à Pierre-Mauroy, ce vendredi. Ce revers est le troisième consécutif en Ligue 1, le quatrième toutes compétitions confondues. Après avoir parfaitement réussi ses débuts sur le banc phocéen, Jean-Louis Gasset a été questionné par Prime Video sur le sentiment qui l’animait au coup de sifflet final et n’est pas passé par quatre chemins : « La colère. » Même s’il fait face aux nombreuses blessures de son effectif, l’entraîneur de n’est pas réfugié derrière ces absences : « On a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a été nul. » …

EL pour SOFOOT.com