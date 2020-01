Ventes 2019 : Renault souffre moins que PSA

Après PSA jeudi, Renault a dévoilé vendredi ses résultats commerciaux dans le monde en 2019. Les deux constructeurs français ont pâti du recul du marché automobile mondial. La marque au Lion plus que le Losange, avec une chute de 10 % du nombre de véhicules vendus, à 3,49 millions d'unités, contre une baisse de 3,4 % pour Renault, à 3,75 millions d'unités. PSA a en particulier souffert en Iran, en raison de l'embargo des États-Unis qui l'a obligé à partir du pays. Renault reconnaît également avoir été à la peine en Iran, mais aussi en Argentine, où le constructeur tricolore a de fortes positions, et en Turquie : sur ces trois marchés, il a écoulé 183 000 véhicules de moins l'année dernière qu'en 2018. Pour la première année sans son patron déchu Carlos Ghosn, qui a fui au Liban, les ventes de véhicules de la marque Renault ont chuté de 6,9 %. Mais le groupe a bénéficié de la bonne santé des voitures « low cost », en particulier de son label roumain Dacia (+ 5,1 %) en Europe et de la croissance de Lada en Russie (+ 3,6 %), où il est très présent.Lire aussi À Beyrouth, la nouvelle vie de Carlos Ghosn« En 2020, nous bénéficierons des ventes en année pleine de nos best-sellers Nouvelle Clio et Nouveau Captur ainsi que de l'accélération de notre offensive électrique et hybride », estime Olivier Murguet, directeur commercial et des régions du groupe Renault (marques Renault, Dacia, Lada). Sur le marché...