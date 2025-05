Venezuela: arrestation d'un proche de la cheffe de l'opposition à l'avant-veille des élections

Photo diffusée par le ministère vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice montrant le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello s'exprimant sur l'arrestation de Juan Pablo Guanipa, membre de l'opposition, lors d'une conférence de presse à Caracas, le 23 mai 2025 ( Ministère vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice / Handout )

Juan Pablo Guanipa, un important dirigeant de l'opposition vénézuélienne, proche de la leader Maria Corina Machado, a été arrêté vendredi, accusé de vouloir conspirer contre les élections législatives et régionales de dimanche, boycottées par l'opposition.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello accuse M. Guanipa, ancien député, 60 ans, d'être "l'un des chefs d'(un) réseau terroriste". L'opposant sera poursuivi pour "terrorisme, blanchiment d'argent, incitation à la haine et à la violence", a-t-il indiqué.

Le ministre a diffusé à la télévision publique des images du dirigeant, menotté et vêtu d'un gilet pare-balles faisant face à des policiers masqués et vêtus de noir.

"Quatre téléphones ont été saisis, ainsi qu'un ordinateur portable. Tout le plan s'y trouve(...) Maintenant il va rendre des comptes devant la justice", a affirmé M. Cabello.

M. Guanipa vivait, comme Maria Corina Machado, dans la clandestinité depuis la présidentielle de juillet dont l'opposition revendique la victoire, criant à la fraude.

Le Conseil national électoral, accusé d'être aux ordres du pouvoir, a décrété le président Nicolas Maduro vainqueur du scrutin sans donner le détail des votes, assurant avoir été victime d'un piratage informatique, jugée peu crédible par de nombreux experts.

Pour cette raison, Mme Machado a appelé au boycott du scrutin de dimanche, promettant "des bureaux de vote vides". Une frange de l'opposition va participer, estimant qu'il faut voter malgré les "fraudes du pouvoir".

- "Emprisonné mais jamais vaincu" -

Peu de temps après son arrestation, un message est apparu sur les réseaux sociaux de l'opposant: "Si vous lisez ceci, c'est parce que j'ai été enlevé par les forces du régime de Nicolas Maduro. Je n'ai pas de certitude sur ce qui m'arrivera dans les prochaines heures, jours et semaines. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous gagnerons la longue lutte contre la dictature", dit-il.

Le député d'opposition vénézuélien Juan Pablo Guanipa (c) lors d'une manifestation contre le manque d'électricité, d'essence, d'eau et de gaz dans l'État de Zulia et contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, le 24 octobre 2019 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )

"Aujourd'hui, je suis injustement emprisonné, mais jamais vaincu. Il ne leur (le pouvoir) reste que la peur. Ils se cachent derrière la brutalité et la cruauté pour se maintenir au pouvoir", conclut-il dans son message.

Mme Machado a elle également réagi sur les réseaux sociaux: "C'est du TERRORISME D'ÉTAT pur et dur. Guanipa est un homme COURAGEUX et INTÈGRE. Il est mon compagnon et mon frère".

La dernière apparition publique de M. Guanipa -- et de Mme Machado -- remonte au 9 janvier et une manifestation de l'opposition contre l'investiture de M. Maduro le 10 janvier.

M. Cabello a également annoncé que 70 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération contre cette tentative présumée de "saboter" les élections.

Il a notamment fait part de l'arrestation de 11 autres personnes, mentionnant un Équatorien, un Argentin, un Serbe, un Allemand et de "quelques" Pakistanais.

Photo diffusée par le ministère vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice montrant le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello s'exprimant sur l'arrestation de Juan Pablo Guanipa, membre de l'opposition, lors d'une conférence de presse à Caracas, le 23 mai 2025 ( Ministère vénézuélien de l'Intérieur et de la Justice / Handout )

Il a accusé les détenus de vouloir placer des explosifs dans des hôpitaux, des stations de métro, des commissariats de police et des infrastructures électriques, assurant que les autorités avaient saisi des explosifs, des armes, des détonateurs et de l'argent liquide.

Le gouvernement vénézuélien dénonce presque quotidiennement des plans de déstabilisation et des complots contre le président Maduro.

Lundi, M. Cabello avait déjà annoncé la suspension des vols avec la Colombie au moins jusqu'à lundi, indiquant alors que des "mercenaires" cherchaient à s'infiltrer dans le pays. Les frontières terrestres font également l'objet d'une surveillance spéciale.

Environ 400.000 membres des forces de l'ordre seront déployés pour sécuriser les élections.

Figure de l'opposition, M. Guanipa avait été député en 2015 lors de législatives remportées par l'opposition. En janvier 2020, il était le "vice-président" de l'opposant Juan Guaido lorsque celui-ci s'est auto-proclamé "président intérimaire" du pays après la présidentielle de 2018, remportée par Maduro lors d'un scrutin boycotté par l'opposition.

Cet avocat avait été élu gouverneur de l'État pétrolier de Zulia (ouest) en 2017, mais il n'avait jamais pris ses fonctions, refusant de prêter serment devant l'Assemblée constituante, qu'il accusait d'avoir usurpé les pouvoirs législatifs de l'Assemblée élue en 2015.