Venez voir, on se paie l’Espagne et le Canada !

Depuis le début de la Coupe du monde féminine, on fait le bilan sur les matchs, on vous révèle quelques anecdotes, on se paie des stars… Bref, on parle de football féminin ! Vous avez aimé les corners dévastateurs de la Suède, la performance XXL de Linda Caicedo contre l’Allemagne, le coup de gueule de Hervé Renard sur le banc, la baston entre Van de Donk et Horan… Alors venez en discuter avec nous ! Tous les lundis à 18h, on débriefe une phase du Mondial et aujourd’hui on fait le bilan de la deuxième journée. Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le tchat. À toute !

Ah oui, et on s’appelle Numéro meuf maintenant. Quoi de meuf était déjà pris.…

AC pour SOFOOT.com