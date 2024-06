Venez, on débrief le début de l’Euro sur Twitch !

Une semaine après vous avoir spoiler cet Euro 2024, cette fois on débrief la première journée de la compétition. Clément Gavard, journaliste So Foot qui est sur place, sera avec nous ! Pas mal de bêtises et de blasphèmes à venir, alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

LT pour SOFOOT.com