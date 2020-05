Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaste campagne de tests à Wuhan, berceau du coronavirus Reuters • 15/05/2020 à 07:16









CORONAVIRUS: VASTE CAMPAGNE DE TESTS À WUHAN SHANGHAI/PEKIN (Reuters) - La ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus qui y est apparue en fin d'année dernière, a testé plus de 3 millions d'habitants depuis avril et entend désormais centrer ses efforts sur le dépistage du reste de ses 11 millions d'habitants, a rapporté vendredi la presse officielle. La capitale de la province de Hubei, dans le centre de la Chine, entend tester l'ensemble des habitants de la ville avec l'objectif de pouvoir dresser un tableau précisé du nombre de cas asymptomatiques, alors que commerces et écoles rouvrent leurs portes, indique Chine Nouvelle. En priorité, les autorités veulent tester les personnes n'ayant jamais subi de test jusqu'à présent, les habitants de complexes résidentiels où des cas de contamination ont été recensés, ainsi que les personnes âgées, précise l'agence de presse officielle, citant une réunion gouvernementale. Wuhan a fait état le week-end dernier d'un foyer de contaminations, le premier signalé dans la ville depuis la levée du confinement le 8 avril, alimentant les craintes d'une nouvelle vague de l'épidémie. Ces cas d'infection ont été confirmés chez des personnes considérées jusque-là comme asymptomatiques. Reuters, s'appuyant sur un document interne de représentants locaux, avait rapporté plus tôt dans la semaine que Wuhan avait prévu de mener une campagne de tests dans l'ensemble de la ville sur une période de dix jours. D'après des experts, un dépistage du coronavirus de cette ampleur est inédit, ce qui démontre le niveau d'inquiétude des autorités de Wuhan. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré vendredi que quatre nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures en Chine continentale, portant à 82.933 le nombre total de cas dans le pays. Les cas asymptomatiques ne sont pas inclus dans ce total. Aucun nouveau décès n'a été rapporté par la Commission nationale de la santé dans son point quotidien. Le coronavirus a causé 4.633 morts dans le pays. (Engen Tham, Lusha Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.