Vance reçu au Vatican, aucune rencontre avec le pape évoquée

PhotPhoto diffusée par le Vatican le 19 avril 2025 du cardinal italien Pietro Parolin et du vice-président américain JD Vance (g) au Vatican ( VATICAN MEDIA / Handout )

Le vice-président américain JD Vance a été reçu samedi au Vatican lors d'un entretien qui a abordé l'épineuse question des réfugiés, deux mois après de vives critiques du chef de l'Eglise catholique contre la politique migratoire de l'administration Trump.

Les deux parties avaient maintenu le flou sur une possible rencontre samedi entre M. Vance et le pape de 88 ans. Celle-ci n'a pas été évoquée.

JD Vance, converti au catholicisme à 35 ans, pourrait rencontrer François dimanche en marge de la messe de Pâques bien que sa présence n'ait pas été officiellement confirmée.

Affaibli après une grave pneumonie et malgré sa convalescence, le pape avait reçu le roi Charles III début avril et est apparu plusieurs fois en public ces derniers jours.

Fervent catholique, JD Vance s'est entretenu pendant plus d'une heure au palais apostolique avec le cardinal italien Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, ainsi que Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États.

Le vice-président américain JD Vance assiste à l'office de la Passion du Seigneur, à la Basilique Saint-Pierre au Vatican, le 18 avril 2025 ( POOL / Kenny HOLSTON )

L'entretien "cordial" a abordé "la situation internationale, en particulier dans les pays marqués par la guerre, les tensions politiques et des situations humanitaires difficiles, avec une attention particulière portée aux migrants, aux réfugiés, aux prisonniers", a indiqué le Vatican dans un communiqué.

En février, le pape François s'était attiré les foudres de la Maison Blanche en condamnant, dans une lettre aux évêques américains, les expulsions massives de migrants voulues par Donald Trump, qualifiées de "crise majeure".

"Ce qui est construit sur le fondement de la force, et non sur la vérité de la dignité égale de tout être humain, commence mal et finira mal", avait-il prévenu, alors que M. Vance entend faire de son pays une forteresse aux valeurs conservatrices en limitant drastiquement l'immigration.

En 2024, le souverain pontife avait déjà fait une rare incursion dans la campagne électorale américaine en qualifiant de "folie" les attitudes hostiles aux migrants et en critiquant les personnalités catholiques américaines de droite pour leurs positions trop conservatrices.

Samedi, "les deux parties (...) ont renouvelé leur engagement commun à protéger le droit à la liberté religieuse et de conscience", selon le Vatican.

Un thème abordé à Munich en février par M. Vance, qui avait dénoncé le "recul" de la "liberté d'expression" sur le Vieux continent, notamment concernant l'opposition à l'avortement, suscitant la colère de plusieurs dirigeants européens.

Le vice-président américain JD Vance s'entretient avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome le 18 avril 2025 ( POOL / Kenny HOLSTON )

M. Vance est proche de la frange conservatrice de l'Eglise américaine, très critique envers le pape argentin pour ses positions sur les migrants, les fidèles LGBT+ ou certaines questions de justice sociale.

"Les deux parties ont exprimé le souhait d'une collaboration sereine entre l'État et l'Église catholique aux États-Unis, dont le service précieux envers les personnes les plus vulnérables a été reconnu", a indiqué le Vatican.

Arrivé vendredi à Rome pour le weekend pascal, M. Vance a rencontré la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Il s'est ensuite rendu à la basilique Saint-Pierre, accompagné de son épouse Usha et de leurs trois enfants, pour assister à l'office de la Passion du Vendredi saint, qui commémore la mort du Christ sur la Croix.