Van Persie va prendre la tête d'une équipe d'Eredivisie

Voilà qui va donner envie de suivre l’Eredivisie.

Il est difficile de ne pas ressentir une pointe de nostalgie pour Robin van Persie quand on jette un œil à la liste des attaquants néerlandais retenus pour l’Euro 2024. Bonne nouvelle toutefois pour les fans du Batave : l’ancien attaquant connaîtra la saison prochaine sa première expérience en tant qu’entraîneur principal. Le Sportclub Heerenveen a officialisé ce vendredi la signature du quadragénaire pour deux saisons. « Le SC Heerenveen est un très beau club avec une riche tradition et des supporters fidèles, a déclaré van Persie dans le communiqué du club. Ce sera un défi fantastique de contribuer aux ambitions sportives et au développement du club en tant qu’entraîneur en chef. » …

