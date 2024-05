information fournie par So Foot • 07/05/2024 à 18:18

Van Dijk a pris sa décision pour la saison prochaine

Que va-t-il advenir du boss de la défense liverpuldienne ?

En fin de contrat avec Liverpool en 2025, Virgil Van Dijk était dans le flou en ce qui concerne son avenir. Le Néerlandais l’a éclairci ce mardi, en annonçant vouloir rester sur les bords de la Mersey la saison prochaine. « Il y aura une grande transition et j’en fais partie, a annoncé l’ancien de Southampton. Comme je l’ai dit, je suis très heureux ici, j’aime le club et ça se voit. Le club occupe une grande partie de ma vie. Il y aura beaucoup de changements à venir et ce qui va se passer promet d’être assez intéressant. » …

VD pour SOFOOT.com